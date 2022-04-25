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Никита Ефремов рассказал о роли хакера-наркобарона в сериале «Оффлайн»

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Новый сериал «Оффлайн», в котором главную роль ведущего двойную жизнь айтишника Саши сыграл Никита Ефремов, позволил актеру вспомнить немало из собственной биографии: от детских воспоминаний до терзаний сложного периода, когда сам боялся быть честным с собой. Об этом, проблемах наркозависимости и ВИЧ-инфекции и истоках популярности представителей династии Ефремовых Никита рассказал «Известиям» в понедельник, 25 апреля.

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Отвечая на вопрос, чем привлекла его роль Саши-хакера, актер признался: ему интересно играть героев, ведущих двойную жизнь, и добавил, что когда-то и в его жизни был такой опыт. Кроме того, Ефремова заинтересовала тема наркозависимости.

«Наркозависимость — одна из важнейших социальных проблем, ею страдают очень многие люди, но при этом тема остается нераскрытой, и мне не нравится то, как у нас к ней относятся. Очень часто зависимость от наркотиков расценивается не как болезнь, а лишь как недостаток воли. <…> У меня самого были с этим проблемы, и я для себя расцениваю зависимость именно как болезнь. Ее нужно лечить. Хотя, конечно, это ни в коей мере не снимает с человека ответственности за то, что он делает», — пояснил он.

Ефремов отметил, что ему было «безумно интересно» работать с командой фильма во главе с режиссером Кириллом Плетневым.

По его словам, для подготовки к роли он проводит «кабинетную работу» — подробно читает сценарий, выписывает ключевые моменты, высматривает обстоятельства, которые руководят героем.

«Иногда прибегаю к помощи коучей, которые помогают разбирать роль — это довольно популярная услуга на Западе, но у нас такие специалисты тоже есть. Конечно, подключаю собственную интуицию и чутье», — подчеркнул он.

Ефремов убежден, что всё идет из детства, и иногда ему приходится достраивать детство героя.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» от 25 апреля 10:00:

«Если род Ефремовых мне не помогает, значит я что-то не так делаю»

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