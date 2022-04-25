На минувшей неделе заместитель помощника президента США по нацбезопасности Далип Сингх заявил, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) оказывает помощь и поддержку Вооруженным силам России. «Есть вызывающие тревогу свидетельства того, что НОАК предоставляет поддержку российским Вооруженным силам через ряд прямых и непрямых каналов», — сказал он. По мнению Сингха, Китай заинтересован в том, чтобы продлевать конфликт между РФ и Западом, чтобы усилить свое геополитическое влияние.

Насколько серьезно можно относиться к подобным утверждениям? В этой жизни ничего нельзя исключать на сто процентов, но военная помощь — очень широкое понятие. Это могут быть и поставки вооружений, а может быть и предоставление информации. Что имели в виду американцы, непонятно.

Очевидно, что речь о поставках китайских вооружений, наверное, вести рано. Да России это и не нужно. А что касается какой-то информации, например, по линии спецслужб, — такого нельзя исключать.

Почему разговор о возможных поставках китайских вооружений беспредметен? Если даже гипотетически это предположить, российской армии понадобилось бы время, чтобы на них переучиваться. Тем более за это надо было бы платить. А России этот импорт, наверное, не очень нужен.

Если говорить о тяжелых вооружениях, то у КНР очень своеобразная техника. Скрыть такие поставки было бы невозможным.

Тема о том, что Китай оказывает России военную помощь, поднималась в западных СМИ уже давно. Но ни одного доказательства до сих пор приведено не было. Одни только голословные обвинения. С таким же успехом можно говорить, что Индия или Бразилия оказывают России военную помощь.

Сообщения в западной прессе о якобы оказываемой Китаем военной помощи Москве — это история скорее даже не про РФ, а про Китай. Она укладывается в линию противостояния между США и КНР — это попытка притянуть Китай под созданный в западных медиа образ России, уравнять его с образом, который усердно создается на Западе.

Мог бы — гипотетически — Китай чем-то помочь России в военном отношении в обозримом будущем? В нынешнем конфликте, наверное, ничем. Если же говорить о перспективе, то это зависит от того, какие задачи будут стоять перед нашей армией и какие у РФ будут национальные интересы.

По технике сухопутных войск и авиации перспектив я не вижу. А что касается Военно-морского флота, теоретически между Россией и Китаем могло бы быть сотрудничество по крупным надводным кораблям и по их ремонту, по специальной военно-морской технике, по докам. По кораблям обеспечения китайцы, наверное, могли бы помочь.

Иными словами, при условии наращивания сотрудничества в военно-технической сфере Китай мог бы быть интересен судостроительными возможностями, которые у России несколько ограничены. За примерами далеко ходить не надо. Осенью 2018 года утонул плавучий док ПД-50. На севере объекта такого водоизмещения и судоподъемности у нас нет. Мы сами построить его не можем. Собственно говоря, можно было бы обратиться к Китаю или Турции, чтобы они сделали такой док.

В последние годы эксперты много говорили о том, что темпы строительства крупных надводных кораблей не так высоки, как хотелось бы. Вряд ли мы, конечно, будем заказывать в КНР строительство боевых кораблей по нашим проектам, равно как и вряд ли будем брать китайские проекты. Однако вполне реален вариант со строительством для России вспомогательных и специализированных судов, а также объектов обслуживающей инфраструктуры — в первую очередь, конечно, плавучих доков.

Кроме того, не исключено, что в будущем РФ может быть заинтересована в специальном оборудовании. Тем более уже был прецедент: в 2014 году нам отказали в поставках дизелей для наших кораблей. Тогда их стали заказывать в Китае. То же самое может касаться и поставок корабельных силовых установок, и отдельных элементов оборудования.

Одним словом, гипотетически Китай в перспективе может стать поставщиком отдельных комплектующих. Причем для разных образцов техники, как морской, так и сухопутной — там, где есть какие-либо сложности. Как известно, в нашей стране не производятся автоматические коробки передач для легковой и грузовой автомобильной техники. Китайские производители могут поставлять нам какие-то узлы и комплектующие, которые ранее импортировались из других стран. Кстати, даже и сейчас наши производители гражданской автомобильной техники используют китайские мосты для большегрузных автомобилей, потому что у нас таких пока нет. Думаю, в перспективе можно было бы подумать о поставках станкостроительного оборудования, электроники и прочей продукции, если они понадобятся для нашей промышленности или для объектов инфраструктуры.

Однако не факт, что это дойдет до практической реализации. Военная помощь со стороны Китая — явно не вопрос сегодняшнего дня. В данный момент мы обходимся своими силами. Необходимость обращаться к Пекину за помощью не просматривается на горизонте — тем более что российское руководство заявило, что не планирует затягивать военную операцию. Если сейчас куда-то бежать и где-то покупать, к тому времени, как заказы сюда приедут и будут освоены, всё уже и закончится.

Автор — военный эксперт

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