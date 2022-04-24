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Теннисист Рублев обыграл Джоковича и стал победителем турнира в Белграде

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Российский теннисист Андрей Рублев в воскресенье, 24 апреля, обыграл серба Новака Джоковича и победил в турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Белграде. Победа над Джоковичем стала первой в карьере Рублева.

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Матч завершился со счетом 6:2, 6:7 (4:7), 6:0 в пользу Рублева. Изначально он был посеян под вторым номером.

Турнир в Белграде расположен в категории ATP 250. Его призовой фонд — $534 тыс.

20 марта российский теннисист проиграл американцу Тейлору Фритцу в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Он упустил свой шанс побороться за первое место, уступив со счетом 5:7, 4:6. Продолжительность игры составила 1 час 47 минут.

Ровно за месяц до этого Рублев выиграл турнир во французском Марселе. Он обыграл в двух финальных сетах канадца Феликса Оже-Альяссима со счетом 7:5, 7:6.

Андрею Рублеву 24 года, он располагается на восьмой строчке рейтинга ATP. В 2021 году в составе сборной России он стал победителем Кубка Дэвиса и Кубка ATP.

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