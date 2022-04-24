25 апреля в Москве запускают круизную речную навигацию

25 апреля стартует круизная навигация с Северного речного вокзала. Первый теплоход отправится из российской столицы в Тверь. В этом году более 100 судов будут курсировать по 40 маршрутам. Из Москвы можно будет отправиться в круиз в любой город Золотого кольца, сообщает телеканал «Известия». В 2021-м Северный речной вокзал посетили более 2 млн человек, с причалов отправилось более 700 тыс. пассажиров. В этом году в столице запланировали масштабную программу развития речного транспорта. В Москве появятся новые прогулочные маршруты. Летом запустят электрические суда, их сейчас тестируют. Планируются два маршрута, первый соединит Киевский вокзал с Филями, а второй — Печатники с районом ЗИЛ.

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