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Путин выступит на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге

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Президент России Владимир Путин примет участие в заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге, планируется выступление лидера. Об этом 24 апреля сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Да. Планируется выступление», — сказал он «РИА Новости».

Мероприятие намечено на 27 апреля, День российского парламентаризма.

Участники обсудят первоочередные действия по обеспечению развития российской экономики на фоне внешнего санкционного давления, а также шаги по поддержке финансовой устойчивости регионов.

Ожидается, что в заседании примут участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, первый вице-премьер Андрей Белоусов, министр просвещения Сергей Кравцов и другие российские официальные лица.

В апреле прошлого года глава государства также выступал на заседании Совета законодателей. В ходе выступления он отметил, что на первом месте для депутатов и сенаторов всегда будут национальные интересы, несмотря на разные политические взгляды. Российский лидер подчеркнул, что рассчитывает на активную совместную работу и экспертную проработку мер по реализации его послания Федеральному собранию, а также их парламентский контроль.

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