Прямой эфир
Мир
Швейцария наложила вето на запросы ФРГ о реэкспорте боеприпасов на Украину
Мир
Умер американский режиссер сиквелов «Поворота не туда» Деклан О'Брайэн
Авто
В Бельгии застряли около 8 тыс. люксовых автомобилей для России
Мир
Глава МИД Аргентины назвал санкции против России непродуктивными для мира
Мир
Российские военнослужащие спасли тяжелораненого офицера ВСУ
Мир
ВС России сбили десять украинских беспилотников
Мир
Российские военные уничтожили цеха по производству взрывчатки для ВСУ
Экономика
В России предложили наладить производство каменной бумаги
Экономика
Заявки на российский газ для Европы выросли до 51,7 млн куб. м
Мир
Во Франции стартовал второй тур выборов президента
Мир
Глава ХДС сравнил внешнюю политику Германии с «кучей обломков»

В Сети появились фотографии секретного гаджета Google

Сотрудник Google оставил в ресторане неанонсированное устройство компании
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Предположительно сотрудник IT-корпорации Google забыл в одном из ресторанов США неанонсированные «умные» часы Pixel Watch. Об этом рассказали в воскресенье, 24 апреля, в издании Android Central.

Оплатные услуги: в магазины электроники вернулась рассрочка
Как это скажется на доступности гаджетов и их продажах

Издание ссылается на анонимного отправителя фотографий.

«Google Pixel Watch, по-видимому, были оставлены и найдены в ресторане в США, а изображения, отправленные источником в Android Central, выглядят так, как будто это первые умные часы Google», — говорится в сообщении.

На фотографии видно, что устройство получило круглый дисплей с покатыми краями, плавно перетекающими в металлический корпус.

Кроме того, у часов имеется крутящаяся кнопка вроде Digital Crown у Apple Watch.

Когда именно состоится анонс Pixel Watch неизвестно. Но, скорее всего, это случится в рамках ежегодной осенней пресс-конференции компании, на которой Google обычно анонсирует новые гаджеты. Вполне возможно, что сами часы могут быть выпущены вместе с Pixel 7.

Также издание предполагает, что вероятнее всего, вместе с анонсом часов Google представит множество аксессуаров разного цвета, так как отметило наличие у часов съемных силиконовых ремешков, которые похожи на серию спортивных браслетов для Apple Watch.

Вместе с тем в распоряжении Android Central оказалось фото упаковки от часов. На ней, по словам издания, написано что данное устройство предназначено для внутреннего использования и тестирования. То есть вероятность того, что устройство забыл в ресторане именно сотрудник Google крайне высока.

Google выпускает смартфоны, планшеты и хромбуки под брендом Pixel с 2013 года, а с 2014-го — развивает платформу для надеваемой электроники под названием Wear OS.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022