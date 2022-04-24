В Сети появились фотографии секретного гаджета Google

Предположительно сотрудник IT-корпорации Google забыл в одном из ресторанов США неанонсированные «умные» часы Pixel Watch. Об этом рассказали в воскресенье, 24 апреля, в издании Android Central.

Издание ссылается на анонимного отправителя фотографий.

«Google Pixel Watch, по-видимому, были оставлены и найдены в ресторане в США, а изображения, отправленные источником в Android Central, выглядят так, как будто это первые умные часы Google», — говорится в сообщении.

На фотографии видно, что устройство получило круглый дисплей с покатыми краями, плавно перетекающими в металлический корпус.

Кроме того, у часов имеется крутящаяся кнопка вроде Digital Crown у Apple Watch.

Когда именно состоится анонс Pixel Watch неизвестно. Но, скорее всего, это случится в рамках ежегодной осенней пресс-конференции компании, на которой Google обычно анонсирует новые гаджеты. Вполне возможно, что сами часы могут быть выпущены вместе с Pixel 7.

Также издание предполагает, что вероятнее всего, вместе с анонсом часов Google представит множество аксессуаров разного цвета, так как отметило наличие у часов съемных силиконовых ремешков, которые похожи на серию спортивных браслетов для Apple Watch.

Вместе с тем в распоряжении Android Central оказалось фото упаковки от часов. На ней, по словам издания, написано что данное устройство предназначено для внутреннего использования и тестирования. То есть вероятность того, что устройство забыл в ресторане именно сотрудник Google крайне высока.

Google выпускает смартфоны, планшеты и хромбуки под брендом Pixel с 2013 года, а с 2014-го — развивает платформу для надеваемой электроники под названием Wear OS.