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Во Франции проходит второй тур выборов

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Во Франции сегодня выберут президента страны на следующие пять лет. Состоится второй, финальный, тур выборов, передает телеканал «Известия». За пост главы государства поборются действующий французский лидер Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен. Французы смогут проголосовать на избирательных участках с 08:00 по местному времени. Большинство участков будут работать до 19:00, в крупных городах, в том числе в Париже, на час дольше.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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