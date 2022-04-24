Во Франции проходит второй тур выборов

Во Франции сегодня выберут президента страны на следующие пять лет. Состоится второй, финальный, тур выборов, передает телеканал «Известия». За пост главы государства поборются действующий французский лидер Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен. Французы смогут проголосовать на избирательных участках с 08:00 по местному времени. Большинство участков будут работать до 19:00, в крупных городах, в том числе в Париже, на час дольше.

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