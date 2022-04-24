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В Верховной Раде заявили о невозможности лишить Медведчука мандата без приговора суда

Вице-спикер Верховной Рады: у нас нет конституционных оснований забирать мандат у Медведчука без судебного приговора
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Виктора Медведчука могут лишить депутатского статуса только по приговору суда. Об этом заявил в субботу, 23 апреля, первый вице-спикер Верховной Рады Украины Александр Корниенко.

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«У нас нет конституционных оснований забирать мандат, если человек только под следствием. Требуется приговор суда. Я думаю, что он будет, и это все понимают», — передает слова Корниенко агентство «Укринформ».

Отмечается, что без приговора лишение мандата возможно только при подаче им заявления о сложении полномочий.

«Всё, что мы смогли сделать, мы исключили из комитета его действительно, это такой символически важный шаг», — подытожил Корниенко.

В отношении задержанного политика на Украине возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о госизмене. 21 апреля парламент Украины отозвал Медведчука с должности члена комитета Верховной рады по вопросам прав человека во «временно оккупированных территориях».

О задержании Медведчука 12 апреля сообщил президент Украины Владимир Зеленский, разместивший в соцсетях фотографию задержанного. Украинский лидер предложил России обменять политика на военных ВСУ, которые попали в плен в рамках специальной военной операции по защите Донбасса.

13 апреля украинская спецслужба раскрыла подробности его задержания. Согласно заявлению главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова, оппозиционер якобы тайно пытался перебраться в Приднестровье и был задержан на выезде из Киевской области.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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