В результате пожара на Кутузовском проспекте в Москве погиб один человек, о чем стало известно от столичного управления МЧС РФ в воскресенье, 24 апреля.

По информации управления, в очаге пожара по адресу Кутузовский проспект, 26к1, было обнаружено тело погибшего в пожаре человека.

О возгорании в здании на Кутузовском проспекте в Москве стало известно ночью 24 апреля. Жителей дома, где было обнаружено возгорание, эвакуировали. По предварительным данным очаг пожара возник на седьмом этаже. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.