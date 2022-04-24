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Жильцов дома на Кутузовском проспекте в Москве эвакуировали из-за пожара

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В жилом здании, расположенном на Кутузовском проспекте в Москве, произошло возгорание. В результате пожара жильцы дома были эвакуированы, о чем стало известно в воскресенье, 24 апреля.

По информации столичного управления МЧС РФ, спасатели прибыли по заявке на адрес: Кутузовский проспект 26к1. В жилом здании, из окна седьмого этажа виден черный дым, в подъезде сильное задымление.

Площадь возгорания и что именно горит, выясняют представители пожарной службы, которые прибыли на место происшествия. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее, 8 апреля, при пожаре на первом этаже девятиэтажного жилого дома по улице Большая Переяславская в Москве были спасены восемь человек и кошка. В МЧС добавили, что еще 24 человека были выведены из дома по лестнице.

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