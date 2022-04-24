В Главном храме ВС РФ началась пасхальная служба

В Главном храме Вооруженных Сил РФ в ночь с 23 на 24 апреля началась пасхальная Божественная литургия, сообщает Министерство обороны РФ.

«Главный праздник православных христиан — Пасха Христова — проходит в Главном храме ВС РФ. Торжество объединило под сводами Патриаршего собора во имя Воскресения Христова верующих военнослужащих и гражданский персонал Вооруженных сил, а также прихожан», — говорится в сообщении ведомства.

Возглавляет пасхальную службу викарий патриарха Московского и всея Руси, председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами епископ Бронницкий Савватий.

В то же время в Храме Христа Спасителя началось пасхальное богослужение, которое посетил президент России Владимир Путин. Литургию в главном храме страны совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

23 апреля делегация Фонда Андрея Первозванного вылетела в Москву из Израиля с частицей Благодатного огня из Храма Гроба Господня в Иерусалиме. После прибытия благодатного огня в Москву лампады с ним будут направлены в 15 храмов Москвы и пять храмов Московской области.