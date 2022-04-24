Христово Воскресение: как православные встретили Пасху

В ночь на 24 апреля православные христиане отмечают Пасху. Каждый год дата этого праздника варьируется в зависимости от того, когда наступает первое полнолуние после дня весеннего равноденствия. Связано это с тем, что в православной традиции Пасха выпадает именно на следующее за этим воскресенье. Как отметили праздник в этом году — в галерее «Известий»