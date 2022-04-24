Христово Воскресение: как православные встретили Пасху

В ночь на 24 апреля православные христиане отмечают Пасху. Каждый год дата этого праздника варьируется в зависимости от того, когда наступает первое полнолуние после дня весеннего равноденствия. Связано это с тем, что в православной традиции Пасха выпадает именно на следующее за этим воскресенье. Как отметили праздник в этом году — в галерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
Православные христиане на церемонии схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Старом городе Иерусалима, 23 апреля 2022 года
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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин с Благодатным огнем в аэропорту Внуково
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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Апостольский нунций в РФ (посол Ватикана) архиепископ Джованни Д'Аньелло (слева) и архиепископ-митрополит католической епархии Божией Матери в Москве Паоло Пецци перед началом пасхального богослужения в храме Христа Спасителя в Москве
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Фото: РИА Новости/Олег Варов
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздничном пасхальном богослужении в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве
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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Прихожане на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Верующие на праздничном пасхальном богослужении в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Священнослужители во время пасхального крестного хода возле Вознесенского кафедрального собора в Новосибирске
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Фото: РИА Новости/Sputnik/Табылды Кадырбеков
Ребенок на пасхальном богослужении в Свято-Воскресенском кафедральном соборе в Бишкеке
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Фото: РИА Новости/Sputnik/Владислав Воднев
Священнослужители на пасхальном богослужении в Свято-Успенском кафедральном соборе в Нур-Султане
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Фото: REUTERS/ABACAPRESS.COM/Stacey Wescott
Его Высокопреосвященство архиепископ Даниил Зелинский совершает литургию Великой субботы во Владимирском соборе, 23 апреля 2022 года, Чикаго
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Фото: REUTERS/Louiza Vradi
Греческий православный священник несёт лампаду со Святым огнём, привезённую из Иерусалима во время православной пасхальной службы в Подворье (посольской церкви) храма Гроба Господня в Афинах, Греция, 23 апреля 2022 года
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Фото: REUTERS/Louiza Vradi
Верующие зажигают свечи Благодатным огнём, привезённым из Иерусалима во время православной церковной службы в подворье (посольской церкви) храма Гроба Господня в Афинах, Греция, 23 апреля 2022 года
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Фото: REUTERS/Yiannis Kourtoglou
Православные верующие наблюдают за фейерверками во время празднования Пасхи у церкви в Лации на окраине Никосии, Кипр, 23 апреля 2022 года
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