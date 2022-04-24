Франция конфисковала картину из коллекции Морозовых

Франция конфисковала еще одну картину из коллекции братьев Морозовых, которая принадлежит попавшему под антироссийские санкции фонду. Об этом «Известия» узнали в субботу, 23 апреля.

Речь идет о портрете предпринимателя Тимофея Морозова. Ранее эта работа, написанная русским художником Валентином Серовым, хранилась в Музее искусства авангарда (МАГМА).

Уточняется, что портрет был привезен в Париж в составе выставки «Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства», проработавшей полгода и закрывшейся в начале апреля.

Ранее, 9 апреля, сообщалось, что две картины из коллекции Морозовых останутся во Франции. Отмечалось, что одно полотно из собрания российского бизнесмена оставят на французской земле, пока активы ее владельца будут замороженными. Второе произведение, принадлежащее Днепропетровскому музею изобразительных искусств, также возвращать не собираются до смягчения ситуации на фоне военной спецоперации в Донбассе, так как транспортировка картин пока небезопасна.

О том, что Франция отказывается возвращать картины из коллекции мецената Ивана Морозова, информация появилась 12 марта. С 22 сентября до 3 марта работы должны были выставляться в парижском Фонде Louis Vuitton, однако в феврале власти Франции продлили срок выставки до 3 апреля. Они объяснили это решение высоким интересом у посетителей и сложностью возвращения картин в Россию из-за санкций.

Выставка «Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства» организована совместно с Эрмитажем, Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина и Государственной Третьяковской галереей.

Западные страны начали вводить санкции против Москвы после того, как 24 февраля Путин объявил о проведении специальной операции по защите мирного населения в Донбассе. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) объявили всеобщую мобилизацию и заявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе и взаимопомощи.

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