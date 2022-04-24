Tesla на автопилоте влетела в реактивный самолет стоимостью $3 млн

Электромобиль Tesla на автопилоте врезался в реактивный самолет Cirrus Vision стоимостью $3 млн и развернул его на полосе в американском штате Вашингтон, сообщил в пятницу, 22 апреля, портал TMZ.

В каком аэропорту это произошло, неизвестно, но на кадрах можно увидеть, как электромобиль медленно катится к самолету, врезается в заднюю часть, продолжает движение, разворачивая судно почти полностью. В инциденте с Tesla никто не пострадал, так как в автомобиле и самолете никого не было.

Портал отмечает, что основатель Tesla Илон Маск заявлял, что у Tesla с автопилотом вероятность аварии почти в 10 раз ниже, чем у обычного автомобиля. Об этом он сказал за несколько часов до автокатастрофы в Техасе, в которой погибли два человека.

В октябре 2021 года автомобиль Tesla загорелся в Новой Москве в результате ДТП. Tesla врезался в мачту городского освещения, после чего загорелся.

В мае того же года электромобиль Tesla врезался в полуприцеп, перевернувшийся на автостраде в городе Фонтана, штат Калифорния. В результате чего один человек погиб и еще двое пострадали. Изначально на автостраде перевернулся полуприцеп, и проезжающий мимо автомобилист остановился, чтобы помочь водителю грузовика выйти из транспортного средства. Во время оказания помощи в прицеп врезался электромобиль Tesla.