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В Москве автомобиль Tesla загорелся в результате ДТП

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Автомобиль Tesla загорелся в Новой Москве в результате ДТП. Об этом в четверг, 28 октября, сообщили в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

Авария произошла ранее в этот день возле станции метро «Прокшино» на Проектируемом проезде 7029, уточняет телеканал «Звезда». Автомобиль Tesla врезался в матчу городского освещения, после чего загорелся, сообщает агентство городских новостей «Москва».

По предварительным данным, водитель разогнал электрокар до скорости 200 км/ч. В результате ДТП водитель получил перелом ноги. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание, отмечает телеканал «360».

Как сообщает РЕН ТВ, Tesla принадлежит сыну известного бизнесмена Александра Скоробогатько, 21-летнему Ивану Скоробогатько.

Движение на участке, где произошла авария, затруднено, пишет RT.

По информации столичного Дептранса, ДТП могло произойти из-за того, что водитель не справился с управлением. Обстоятельства случившегося устанавливает полиция.

Ранее 28 октября сообщалось, что в результате столкновения трамваев в Санкт-Петербурге пострадали 16 человек. ДТП с участием двух трамваев, ехавших по маршруту 25 и 43, произошло ранее в этот день. По предварительным данным, причиной аварии стал сердечный приступ у одного из водителей.

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