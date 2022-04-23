Судно с 60 пассажирами на борту затонуло у ливанского порта Триполи

Судно, на борту которого находилось приблизительно 60 человек, затонуло близи основного морского порта Триполи в Ливане, о чем сообщило местное отделение Красного Креста в субботу, 23 апреля.

Пока судьба людей, находившихся на катере, неизвестна.

«К месту происшествия в порт Триполи направлены семь карет скорой помощи», — говорится в сообщении организации в Twitter.

Ранее, 16 апреля, торговое судно затонуло около порта тунисского города Габес. Экипаж, состоящий из граждан Турции и Азербайджана, был спасен и госпитализирован.