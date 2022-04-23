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Рогозин сравнил ракеты «Сармат» и «Воевода»

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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в субботу, 23 апреля, опубликован в своем Telegram-канале кадры, на которых видно, что после запуска межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» набирает скорость намного быстрее, чем ее предшественница — «Воевода».

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Отмечается, что «Сармат» сможет поражать цели на практически неограниченных расстояниях.

«По натовской классификации «Воевода» — это, прости Господи, «Сатана», а «Сармат» они назвали «Сатаной-2». Почему? Один мой бывший коллега по совместной работе в Брюсселе, экс-посол страны НАТО ответил мне так: «Потому что страшнее Сатаны может быть только Сатана 2.0», — написал гендиректор «Роскосмоса».

20 апреля Россия успешно провела испытательный пуск ракеты «Сармат». Этот пуск стал первым в череде программы государственных испытаний, после завершения которой «Сармат» поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения. К перевооружению на новый ракетный комплекс уже готовят головной ракетный полк в Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае.

Ракета «Сармат» благодаря своим характеристикам способна преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны, являясь вооружением с наибольшей в мире дальностью поражения целей.

В тот же день президент России Владимир Путин отметил, что аналогов «Сармата» не существует. Этот комплекс способен преодолеть все современные средства противоракетной обороны. По словам главы государства, данный комплекс является уникальным оружием, которое будет укреплять боевой потенциал Вооруженных сил РФ, а также надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз.

2 сентября Рогозин назвал межконтинентальную ракету «Сармат» будущей основой российского ядерного щита на 30-40 лет.

МБР «Сармат» (стратегический комплекс РС-28) разработана в Государственном ракетном центре имени Макеева. По оценкам экспертов, «Сармат» может доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 т в любую точку мира как через Северный, так и Южный полюс. Ракета может доставлять боеголовки по траекториям, существенно затрудняющим их уничтожение даже перспективными комплексами ПРО.

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