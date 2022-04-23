В Германии из-за буквы Z на аватаре россиян вызывают в полицию

Многим россиянам, проживающим в Германии, отправили письма из полиции. Людей попросили прийти в отделение и объясниться. У всех граждан, получивших бумагу, на аватарке в WhatsApp стоит картинка с буквой Z, передает телеканал «Известия». Ранее в ФРГ запретили демонстрировать символ в знак поддержки российской спецоперации на Украине.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.