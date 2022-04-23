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Объем военной помощи США для Украины с 24 февраля оценивается в $3,4 млрд

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В Пентагоне заявили, что военная помощь, которую США оказывают Украине, включает в себя 700 барражирующих снарядов Switchblade, 90 гаубиц и 16 вертолетов Ми-17. Речь идет как о вооружении, которое уже было доставлено, так и о том, которое Вашингтон только собирается направить Киеву, передает телеканал «Известия». Кроме того, в списке числятся 200 бронетранспортеров, 121 тактический беспилотник Phoenix Ghost, более 7 тыс. единиц стрелкового оружия, свыше 50 млн единиц боеприпасов, 75 тыс. комплектов бронежилетов и касок, ракетные комплексы с лазерной системой наведения. И это еще не полный список. В Пентагоне отметили, что общий объем выделяемой Соединенными Штатами для Украины военной помощи с 24 февраля этого года оценивается в $3,4 млрд, а с января прошлого года — в $4 млрд.

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