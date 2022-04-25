Более 7% россиян купили жилье впрок под влиянием санкций

Более 7% россиян после 24 февраля 2022 года купили недвижимость впрок. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса сквозной аналитики и управления рекламой Calltouch.

Сервис провел опрос среди 1,8 тыс. человек, было проанализировано более 400 тыс. обращений на сайты девелоперов.

Пик пришелся на 28 февраля ― в этот день россияне обращались к застройщикам на 43% чаще по сравнению с тем же днем 2021 года. Далее потенциальный спрос начал постепенно снижаться и к середине марта упал в среднем на 17% по сравнению с мартом 2021-го. Такая же ситуация сохраняется в апреле, рассказали аналитики.

Количество обращений к российским девелоперам увеличилось накануне повышения ипотечных ставок в марте, затем сократилось и к концу месяца вышло на плато, рассказали в компании. Но для девелоперов ситуация остается рабочей ― покупать квартиры россияне не перестали, рассказали в компании.

«Интересно, как быстро и гибко рынок реагирует на политическую повестку. Например, после новости об увеличении ставки ипотеки в середине марта, согласно нашему исследованию, был всплеск обращений на 40%, который затем снова сменился тенденцией падения», — рассказали аналитики.

Плюс к этому со стороны девелоперов сейчас происходит переориентация на новые каналы привлечения клиентов. Ведь в 2021 году более 30% обращений на сайт от платного трафика приходилось на рекламу в иностранном поисковом сервисе, более 70% обращений приходило с зарубежных соцсетей. Сейчас девелоперы усиливают продвижение в разрешенных каналах. В первую очередь в «Яндексе» и во «ВКонтакте», рассказал коммерческий директор Calltouch Артур Саркисян.

Помимо недвижимости, опрошенные россияне закупали впрок технику и гаджеты (33%), продукты питания (22%), лекарства (17%), товары для животных (11%), добавили аналитики.

Ранее в апреле руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев в беседе с «Известиями» спрогнозировал период низкого спроса и стагнации на рынке жилой недвижимости в России, который может продлиться до двух лет.