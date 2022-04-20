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Эксперт предсказал стагнацию на рынке недвижимости до двух лет

Компания «Этажи»: самый сложный период для рынка недвижимости наступит летом 2022 года
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Период низкого спроса и стагнации на рынке жилой недвижимости в России может продлиться до двух лет. Такой прогноз «Известиям» в среду, 20 апреля, озвучил руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

После кризиса 2008 года в течение трех лет отмечалась отрицательная динамика средней стоимости квадратного метра в новостройках. К 2011 году она снизилась на 21,5%, при этом средняя стоимость «квадрата» вторичного жилья два года сохраняла положительную динамику, а с 2010 по 2011 год упала на 26,7%, напомнил эксперт.

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«После кризиса 2014 года средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в течение трех лет была ниже средних показателей предыдущих лет примерно на 10,4%, а в новостройках за это время выросла всего лишь на 3,7%», — сказал он.

Сегодняшнюю ситуацию на геополитической арене и в экономике вряд ли можно сравнить с кризисами прошлых лет. Но и меры поддержки строительной отрасли и ипотечного сектора сейчас значительно более ощутимые, отметил он.

«Самый сложный период для рынка недвижимости наступит летом 2022 года. Мы ожидаем снижение спроса на рынке жилья на 70–80% от среднемесячных показателей прошлого года», — сказал Сергей Зайцев.

По его прогнозу, затем спрос должен начать постепенно восстанавливаться. Во-первых, потребность в жилье базовая, во-вторых, средние ипотечные ставки будут постепенно снижаться, что в совокупности с растущими скидками при продаже жилья начнет давать свой положительный эффект для рынка.

«Но весь период полного восстановления прежних показателей спроса может составить от одного года до двух лет», — считает эксперт.

Впрочем, ситуацию на рынке может изменить снижение ставки по льготной ипотеке и появление субсидированных ставок на вторичное жилье. Сейчас те, кто хотел бы купить квартиру в новостройке, не могут продать имеющееся жилье из-за низкого спроса, вызванного заградительными ставками, добавил Зайцев.

Между тем директор департамента проектного консалтинга, директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Роман Родионцев 20 апреля сообщил «Известиям», что средние ипотечные ставки в России за минувший месяц снизились на 3–4%.

Так, 28 марта средний уровень ставок по стандартным программам 22 основных банков, представленных на рынке ипотечного кредитования, составлял 21,23% с учетом программ, существенно ограничивающих круг потенциальных заемщиков, и 22,33% — без учета специальных программ. При этом уже 18 апреля минимальная ставка по стандартной программе составляла 13,5% (ДОМ.РФ), средняя по этому же пулу банков — 18,4%.

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