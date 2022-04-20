С 28 марта по 18 апреля средние ипотечные ставки в России снизились на 3–4% по ключевым банкам. Об этом «Известиям» в среду, 20 апреля, сообщил директор департамента проектного консалтинга, директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Роман Родионцев.

28 марта средний уровень ставок по стандартным программам 22 основных банков, представленных на рынке ипотечного кредитования, составлял 21,23% с учетом программ, существенно ограничивающих круг потенциальных заемщиков, и 22,33% — без учета специальных программ, рассказал он.

По его словам, 18 апреля минимальная ставка по стандартной программе составляла 13,5% (ДОМ.РФ), средняя по этому же пулу банков — 18,4%.

«Таким образом, за три недели ставки снизились в среднем на 3–4% по ключевым банкам», — подчеркнул эксперт.

Сегодня доступна ипотека на новостройки по госпрограмме под 12%. Но в ряде банков эта программа начинается от 9,99%, указал Родионцев. Он отметил необходимость уточнять условия и объекты, на которые она распространяется, однако, по его словам, налицо заметное улучшение ситуации с доступностью ипотечного продукта.

18 апреля директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил обращение в адрес главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, в котором предложил отменить до конца этого года штрафы за просрочки по ипотечным кредитам. Он отметил, что в условиях введенных с конца февраля западных санкций в России одной из уязвимых групп населения стали семьи, имеющие ипотечные кредиты.

15 апреля сообщалось, что интерес россиян к ипотечным кредитам начал падать. Так, доля ипотечных консультаций в России в апреле снизилась на 38% относительно марта. При этом уже в марте россияне интересовались ипотечными кредитами на 27% реже, чем в феврале, добавили в федеральной компании «Этажи».