Подача электроэнергии на объекты ЧАЭС из Белоруссии приостановлена

Подача электроэнергии на объекты Чернобыльской АЭС из Белоруссии приостановлена по инициативе Украины. Об этом 22 апреля сообщило минэнерго Белоруссии.

«В связи с тем, что украинская сторона подключила объекты ЧАЭС к своей энергосистеме, подача электроэнергии на станцию из Беларуси больше не осуществляется», — уточнили в ведомстве.

В министерстве отметили, что с момента возникновения техногенной угрозы на АЭС страна «сделала всё возможное для организации бесперебойного и надежного электроснабжения объектов станции». Так, была поставлена под напряжение линия электропередачи Мозырь — Чернобыльская АЭС, осуществлены поставки электроэнергии на ЧАЭС — за март–апрель это 12,5 млн кВт·ч.

10 марта Минэнерго России сообщило, что белорусские энергетики обеспечили подачу электроэнергии на Чернобыльскую АЭС, находящуюся под контролем ВС РФ.

Днем ранее заместитель министра обороны РФ генерал армии Николай Панков заявил, что украинские националисты нанесли удар по подстанции и линиям электропередачи, которые питают Чернобыльскую АЭС. Он уточнил, что украинская сторона уклонялась от организации ремонтно-восстановительных работ на АЭС.

24 февраля российские военнослужащие установили контроль над Чернобыльской атомной электростанцией. Они договорились с военнослужащими отдельного батальона охраны атомной электростанции национальной гвардии Украины о совместной охране энергоблоков, саркофага и хранилища отработанного ядерного топлива.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили об обстрелах со стороны украинских силовиков. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей в РФ. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале спецоперации с целью защиты мирного населения Донбасса.

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