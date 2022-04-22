Прямой эфир

Подача электроэнергии на объекты ЧАЭС из Белоруссии приостановлена

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Подача электроэнергии на объекты Чернобыльской АЭС из Белоруссии приостановлена по инициативе Украины. Об этом 22 апреля сообщило минэнерго Белоруссии.

Глава МАГАТЭ оценил переговоры с Россией по безопасности АЭС на Украине

«В связи с тем, что украинская сторона подключила объекты ЧАЭС к своей энергосистеме, подача электроэнергии на станцию из Беларуси больше не осуществляется», — уточнили в ведомстве.

В министерстве отметили, что с момента возникновения техногенной угрозы на АЭС страна «сделала всё возможное для организации бесперебойного и надежного электроснабжения объектов станции». Так, была поставлена под напряжение линия электропередачи Мозырь — Чернобыльская АЭС, осуществлены поставки электроэнергии на ЧАЭС — за март–апрель это 12,5 млн кВт·ч.

10 марта Минэнерго России сообщило, что белорусские энергетики обеспечили подачу электроэнергии на Чернобыльскую АЭС, находящуюся под контролем ВС РФ.

Днем ранее заместитель министра обороны РФ генерал армии Николай Панков заявил, что украинские националисты нанесли удар по подстанции и линиям электропередачи, которые питают Чернобыльскую АЭС. Он уточнил, что украинская сторона уклонялась от организации ремонтно-восстановительных работ на АЭС.

24 февраля российские военнослужащие установили контроль над Чернобыльской атомной электростанцией. Они договорились с военнослужащими отдельного батальона охраны атомной электростанции национальной гвардии Украины о совместной охране энергоблоков, саркофага и хранилища отработанного ядерного топлива.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили об обстрелах со стороны украинских силовиков. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей в РФ. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале спецоперации с целью защиты мирного населения Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022