Финансист рассказал об особенностях инвестирования в криптовалюту для начинающих

Инвестирование в криптовалюты — выгодная ниша, но не менее рисковая, весьма волатильная. Сегодня цена на актив одна, завтра — другая, а послезавтра он вообще может обесцениться. Поэтому без качественной подготовки заходить на этот рынок как минимум самонадеянно, а как максимум — чревато большими потерями. Предприниматель, квалифицированный частный инвестор, независимый финансовый советник при Минфине России Марсель Миннахмедов рассказал «Известиям», как разобраться в сфере цифровой валюты.

Внимательный выбор брокера или биржи

«Первый совет новичкам — вкладывайте столько, сколько не боитесь потерять», — подчеркнул Миннахмедов.

Также специалист рекомендует начинающим инвесторам: выбрать биржу или брокера; создать и подтвердить учетную запись; внести фиатную валюту; разместить свой первый криптоордер; выбрать способ хранения активов — например, кошелек. Он добавил, что ответить на вопрос, что лучше выбрать — брокера или биржу, поможет разбор самых важных аспектов.

Так, биржа — это площадка для торговли криптовалютой с другими трейдерами, ее приятная особенность — обычно низкие комиссии. Из сложностей стоит выделить множество типов торговли и различных интерфейсов, которые может быть трудно освоить на первых порах. Придется изучать гайды или обращаться к профессиональным трейдерам за помощью. В качестве примеров криптобирж эксперт привел Bybit, Coinbase и Gemini.

«При выборе один из главных моментов — возможность покупать цифровую валюту за живую (фиатную), например, за рубли или евро (потому что многие принимают только криптовалюту)» — сказал предприниматель.

По мнению новичков, с криптовалютным брокером торговать проще и понятнее, чем на бирже, но комиссии выше, добавил Миннахмедов. Примеры брокеров — SoFi, Robinhood. Важно, чтобы выбранный брокер позволял хранить активы на сторонних ресурсах — например, в кошельках, указал инвестор.

Внимание к учетной записи

Финансовый советник отметил необходимость регистрации на выбранной платформе для инвестирования.

«Придется проходить различные подтверждения личности. Например, могут попросить скан-копию паспорта или водительских прав, селфи. Не пренебрегайте этими моментами — сможете обезопасить свои активы от мошенников», — пояснил он.

Вносите валюту с умом

Для покупки криптовалюты на бирже или у брокера на счет нужно внести фиатную валюту, но на зачисление может уйти несколько дней, рассказал специалист. Кредитную карту для этого лучше не использовать, поскольку у банка операция пройдет как снятие наличных. Это потянет за собой комиссию и более высокую процентную ставку, объяснил он.

Как криптовалюту выбрать

Как только внесенные инвестором деньги будут зачтены, откроется большой выбор криптовалют, отметил Миннахмедов. Пример — эфириум, биткоин. Идентифицировать цифровую валюту можно по «тикеру» — аббревиатуре: BTC — тикер биткоина, ETH — Ethereum.

«Некоторые монеты могут быть дорогими и купить их целиком не выйдет. Хорошо, если выбранная платформа (например, брокер) дадут возможность выкупить часть (сотую или любую другую производную единицу)», — сказал эксперт.

Новичкам крипторынка он рекомендует инвестировать в популярные валюты, такие как эфириум и биткоин. Они сейчас менее волатильны, дают высокий доход от инвестиций.

Как хранить приобретение

Криптобиржи, равно как и брокеров, могут взломать, и тогда инвестор лишится своих активов. Во избежание этого инвестор советует, если позволяет система, перевести криптовалюту на горячий кошелек, который активен на устройствах, подключенных к интернету. Инвестиции на нем хранятся онлайн, но тоже подвержены взлому. Также можно перевести средства на холодный кошелек, который не подключен к интернету. Он выглядит, как жесткий диск или USB. Для работы требуется закрытый ключ, который нельзя терять. Минус этой схемы — кошелек подвержен физическому износу.

20 апреля ФНС России предложила разрешить российским компаниям расчеты в криптовалюте. Покупать и продавать ее для совершения подобных сделок можно будет только на криптобиржах. Соответствующая инициатива прописана в замечаниях к законопроекту Минфина «О цифровой валюте».