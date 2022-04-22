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Дядя убитых детей в Воронежской области ранее был судим

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Задержанный дядя убитых двоих мальчиков в Воронежской области ранее был судим. В 2010 году он привлекался по статье «Кража».

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Также правоохранители задержали мать детей. По предварительной информации, она вместе со своим родным братом расправилась с несовершеннолетними из-за непослушания: дети шумели и мешали им выпивать.

Злоумышленники утопили одного ребенка в ванной, второго забили топором. Уточняется, что в семье есть также третий несовершеннолетний — пятилетний мальчик. Во время преступления он спал, и его не тронули. Его передали органам опеки.

Ранее 22 апреля региональное управление Следственного комитета РФ сообщило об обнаружении тел мальчиков в возрасте семи и восьми лет в селе Терновка. В убийстве заподозрили их 28-летнюю мать и 32-летнего дядю. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух малолетних, совершенном группой лиц (п.п. «а», «в», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Следствие даст правовую оценку условиям проживания, воспитания детей и работе органов системы профилактики.

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