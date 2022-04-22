Эксперт оценил инициативу повысить максимальный налоговый вычет при покупке жилья

Логичным шагом будет увеличить сумму доступного имущественного вычета до новых пороговых значений в том числе и тем, кто получил его ранее. Такое мнение в пятницу, 22 апреля, высказал в беседе с «Известиям» руководитель налоговой дирекции «Альфа-Капитал» Константин Асабин, комментируя инициативу депутатов Госдумы о повышении максимального вычета на жилье.

«На данный момент имущественный вычет остается одной из самых главных льгот для целей налогообложения доходов физических лиц. Помимо объемной суммы вычета (возможность получить возврат НДФЛ с суммы доходов до 5 млн рублей), вычет становится еще и более гибким с внедрением системы упрощенного получения», — отметил он.

При этом, по словам эксперта, нельзя забывать и об ограничениях использования такого вычета. В частности, начиная с 2021 года вычет применяется только к так называемой «основной налоговой базе», подчеркнул Асабин. Если физлицо получает исключительно доход от операций с ценными бумагами, несмотря на его налоговые издержки, вычет такому лицу не положен, пояснил он.

«Самое важное, что имущественный вычет положен физическому лицу только раз в жизни. Таким образом, если речь идет о повышении объема доступного вычета, логичным шагом выглядит дать возможность тем, кто ранее уже получил вычет или находится в процессе его получения, либо сделать это повторно, либо увеличить сумму доступного вычета до новых пороговых значений», — заключил эксперт.

Накануне первый зампредседателя думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая рассказала «Известиям», что депутаты фракции «Единая Россия» в Госдуме разрабатывают законопроект о повышении лимитов налогового вычета при покупке квартиры или строительстве дома минимум в два раза — до 520 тыс. рублей, а на погашение процентов по ипотеке — до 780 тыс. рублей.

Потолок для строительства или приобретения жилья составит 4 млн рублей, а для погашения ипотеки — 6 млн. Отмечалось, что инициатива обусловлена резким ростом стоимости жилья с момента, когда утверждались действующие лимиты по выплатам.

Также предлагается распространить налоговый вычет по НДФЛ на расходы по аренде жилья. Это должно позволить гражданам, проживающим по долгосрочным договорам найма, ежегодно компенсировать до 1,5 месяца арендных платежей.