Почти 250 жителей Иркутской области пострадали от укусов клещей

С начала сезона в Иркутской области к медикам обратились 249 человек с укусами клещей. Случаи заражения энцефалитом в регионе не выявлены.

По данным Роспотребнадзора, в числе пострадавших — 84 ребенка. Случаи укусов зарегистрированы в Иркутске, Саянске, Шелехове, Черемхове, Свирске, Иркутском, Ольхонском, Осинском, Слюдянском, Усольском, Шелеховском, Эхирит-Булагатском, Баяндаевском и Боханском районах. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

На исследование в лабораторию поступили 167 клещей. 23 особи были заражены боррелиозом, одна особь — энцефалитом. Шесть клещей являлись переносчиками других инфекций.

В Свердловской области за неделю зарегистрировано 43 случая укусов клещей. Вредители проявляют активность в 16 муниципалитетах.