Больше 40 жителей Свердловской области пострадали от укусов клещей

В Свердловской области за неделю зарегистрировано 43 случая укусов клещей. Вредители проявляют активность в 16 муниципальных образованиях.

Наибольшее количество уральцев — 10 человек — пострадали в Нижнем Тагиле. Еще девять случаев укусов зарегистрировано в Каменске-Уральском и восемь — в Екатеринбурге. Об этом пишет ИА «ТагилСити.Ру». Ни у кого из пострадавших не выявлено заражение клещевыми инфекциями.

В Роспотребнадзоре уточнили, что за аналогичный период 2021 года было выявлено 1,18 тыс. случаев укусов.

Акарицидные обработки зеленых территорий пройдут в регионе с наступлением устойчивой теплой погоды.

Обработка парков и скверов против клещей накануне началась во Владивостоке. Жителей города просили не посещать парк культуры и отдыха имени Сергея Лазо. За неделю в Приморском крае от укусов клещей пострадали почти 30 человек.