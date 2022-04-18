Во Владивостоке началась обработка парков от клещей

Во Владивостоке начались работы по обработке городских территорий от клещей. Они пройдут во всех парках, сообщает в понедельник, 18 апреля, сайт zr.media.

В парке культуры и отдыха имени Сергея Лазо уже прошла обработка от клещей.

«Сегодня в этот парк заходить не просто запрещено, а попросту опасно для жизни и здоровья», — отмечает издание.

Затем обработка пройдет в парках Минного городка и Покровском, сквере имени Суханова, в ландшафтно-парковой зоне Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), а также на четырех городских кладбищах.

Жителей и гостей дальневосточной столицы призвали с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям и не посещать парки во время обработки, так как это опасно для здоровья.

13 апреля сообщалось, что почти 30 жителей Приморья пострадали от укусов клещей за неделю.