Инспекторы ГИБДД перешли на усиленный режим в Красноярске

Госавтоинспекция Красноярска перешла на усиленный режим работы. В течение выходных инспекторы будут выявлять случаи нетрезвого вождения.

На дорогах города уже появились дополнительные экипажи дорожно-патрульной службы. Они ориентированы на пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Инспекторы будут проводить сплошные проверки водителей в разных районах города. Также красноярцев просят сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурное отделение полка ДПС.

Ранее МВД России выпустило пособие для инспекторов ГИБДД по вычислению водителей в алкогольном и наркотическом опьянении. Документ доступно объясняет, как распознать в потоке автомобиль с нетрезвым водителем, а также рассказывает, какие марки машин предпочитают нарушители.