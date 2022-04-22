Полуторагодовалый ребенок отравился чистящим средством в Омске
Полиция проводит проверку по факту отравления полуторагодовалого ребенка чистящим средством в Омске. Мальчик госпитализирован.
По данным правоохранительных органов, малыш остался без присмотра взрослых. Он решил попробовать на вкус чистящее средство для кухни и получил ожог пищевода щелочью. Об этом пишет ИА «Омскрегион».
Пострадавший доставлен в больницу и находится под присмотром врачей. В полиции напоминают, что нельзя оставлять в доступности детей лекарственные средства, бытовую химию и другие вещества и предметы, угрожающие здоровью ребенка.
15 апреля в Оренбурге ребенок пострадал после распыления газового баллончика в подъезде.