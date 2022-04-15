Ребенок пострадал при распылении газового баллончика в доме в Оренбурге

Полиция начала проверку по факту распыления газового баллончика в подъезде в Оренбурге. В результате происшествия пострадал ребенок.

Инцидент произошел в многоэтажном доме на улице Рокоссовского. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как двое парней в ожидании лифта распылили газовый баллончик рядом с входной дверью. После этого парни уехали на лифте. Все люди, которые затем заходили в подъезд, прикрывали глаза и нос рукой и выскакивали обратно на улицу, пишет 56orb.ru.

Позже стало известно, что одна из жительниц дома написала заявление в полицию. Ее ребенок получил отравление дыхательных путей.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.