Конфликт между Россией и Украиной привел к беспрецедентной за последние 30 лет встряске мирового порядка. Он порождает колоссальные потери и риски для обеих стран. По всей видимости, стороны готовятся к новой решительной схватке. Подводить итоги пока рано. Однако уже сейчас можно говорить о некоторых последствиях для зарубежных стран. Мы уже давали такие оценки для крупных игроков — США, ЕС, Индии, Китая, Японии. А сейчас обозначим возможные траектории для некоторых государств Евразии, находящихся в непосредственной близости от границ России.

Турция представляется одним из ключевых бенефициаров конфликта. Анкара умело маневрирует, получая выгоду от всех. Турецкая дипломатия выступает против российской военной операции, осуждает действия РФ и проявляет солидарность с союзниками по НАТО. В отношениях с США и другими союзниками позиции страны упрочились. До начала операции они омрачались целым рядом сложных моментов. Здесь были и закупки российских вооружений, и связанные с ними санкции США, и трения с ЕС по поводу разведочных работ в Восточном Средиземноморье, и настороженное отношение к роли Турции в Сирии и Ливии, и претензии по правам человека. На фоне украинских событий все эти озабоченности отошли на второй план. По всей видимости, Анкара активно поставляет Украине вооружения, включая беспилотные комплексы «Байрактар». Их роль вряд ли можно назвать столь же заметной, как в карабахском конфликте, однако для турецкого ВПК кризис расширяет рынок и возможности показать технику в действии.

При этом Анкара сохраняет конструктивные отношения с Москвой. Реджеп Тайип Эрдоган отказался присоединяться к режиму санкций против России. Турецкие компании готовятся занять целый ряд ниш, освобождающихся после ухода западных фирм с отечественного рынка. Создаются компании, ориентированные непосредственно на взаимодействие с северным соседом. Турция становится уникальным хабом для транспортных потоков. Многократно возрастает ее роль как экономического посредника в отношениях России и Запада, которая сулит огромные прибыли. Конечно, часть транзакций будет носить теневой характер и вызовет очередное недовольство союзников. Но вряд ли оно уменьшит аппетиты бизнеса. При этом Турция демонстрирует гибкость в финансовых отношениях с Москвой. Ключевые условия для успешной торговли в новых условиях созданы. В Турции действуют карты «Мир». Скорее всего, финансовые транзакции в двусторонней торговле проблемой не будут.

Одновременно Анкара пытается играть посредническую роль в урегулировании конфликта. Пока эти усилия успеха не принесли. Но ни один западный игрок, пусть и формально нейтральный (как Швейцария, Финляндия или Швеция), сегодня на себя такую работу взять не может. Вряд ли справятся с ней и постсоветские страны. Турция же обладает достаточным политическим весом, является частью западного сообщества безопасности и при этом играет в нем самостоятельную роль. Украинский кризис укрепляет такой статус Анкары.

Другой выигрывающей страной становится Азербайджан. Баку также сохраняет партнерские отношения с Москвой, но при этом не имеет избыточных обязательств. Текущий кризис резко повышает спрос на азербайджанскую нефть — страна получит существенные доходы. Одновременно Азербайджан остается партнером США, Великобритании, ЕС и других западных игроков. Украинский кризис также может переключить внимание России с карабахских проблем. Азербайджан вряд ли будет злоупотреблять подобным переключением, но и Баку, и Анкара внимательно следят за ситуацией.

Армения также получает свои бонусы от конфликта. В Ереван перебираются россияне — речь в том числе о бизнесменах, работающих в IT. Армения становится для них удобным хабом с комфортной культурной средой, возможностью длительного безвизового пребывания, относительно удобными процедурами получения вида на жительство, доступностью финансовых услуг. Страна получает приток человеческого капитала, а с ним и возможный экономический эффект. Вместе с тем Армения остается уязвимой. Избыточная международная турбулентность и колебания цен на сырье не в ее интересах.

Часть миграционного потока из России устремилась и в Грузию. Тбилиси дистанцировался от санкционной войны, не желая терпеть убытки из-за потери российского рынка. Страна сохраняет ориентацию на Запад, но обострять отношения с Москвой явно не хочет. Ключевой интерес Грузии — не допустить расконсервации территориальных конфликтов на фоне событий на Украине. Баланс потерь и приобретений для Грузии пока неочевиден.

Роль хаба для российского бизнеса играет и Казахстан. Здесь тоже возможен приток человеческого капитала. Казахстан представляет собой более крупный рынок. Здесь также сделано немало для развития финансовой инфраструктуры, в том числе создан Международный финансовый центр «Астана». У Казахстана — протяженная граница с РФ, что создает возможности для реэкспорта товаров в Россию. Власти страны заявили, что не будут способствовать обходу западных санкций. Но они вполне могут занять ниши, покинутые западными компаниями из-за корпоративных бойкотов. Для поставки их продукции в Россию через Казахстан без нарушения режимов санкций сохраняются широкие возможности. Их умелая реализация принесет выгоду стране. Кроме того, как и Азербайджан, Казахстан выигрывает от роста цен на энергоносители.

Армению, Грузию и Казахстан можно считать основными выгодоприобретателями. Вместе с тем открытым остается вопрос о стабильности такого миграционного потока. Российское правительство послало два важных сигнала. Первый состоит в том, что страна не планирует превращаться в репрессивное государство с мобилизационной и директивной экономикой, в котором не будет места рынку. Второй — в создании условий для либерализации рынка. После шока первых дней спецоперации такие сигналы могут содействовать обратному притоку человеческого капитала в Россию.

Проблемой по-прежнему остается доступ к финансовым услугам для международных транзакций. Однако со временем будет решаться и эта проблема. Выстроив «запасные аэродромы» в странах ближнего зарубежья, бизнес вполне может вернуться в Россию.

Туркменистан, вероятно, получит ощутимую выгоду от роста цен на газ. А вот Киргизия и Таджикистан, наоборот, могут потерять из-за сокращения притока денежных переводов из России в связи с сокращением рынка. Узбекистан в этом отношении более устойчив в силу большего масштаба экономики.

Белоруссия будет испытывать на себе удар западных санкций. Частично они будут компенсироваться углублением торговых связей с Россией. Но из-за сокращения российского рынка эффект от такого партнерства может оказаться ниже ожидаемого. К тому же структура связей Белоруссии с ЕС отличалась от аналогичных связей с РФ.

Молдавия от кризиса скорее проигрывает. Страна принимает большое число беженцев из Украины. Брюссель будет оказывать Кишиневу финансовую помощь для работы с беженцами. Но социальная нагрузка на экономику всё равно может оказаться существенной. К тому же Молдавия сталкивается и со значительным ростом цен на топливо, что также неизбежно скажется на экономическом росте.

Наконец, следует упомянуть еще две соседние страны — Иран и Северную Корею. Перед Тегераном сейчас открывается уникальное окно возможностей. Риск дефицита нефти на мировом рынке способен заставить США пойти на некоторые послабления в режиме санкций. Иран может занять исходно жесткую позицию, а затем снизить свои требования до приемлемого для Вашингтона компромисса. Большой вопрос, на какой срок США ослабят свое давление на Иран и ослабят ли вообще. Но сам факт такой возможности бесспорен.

Что касается Северной Кореи, то она выигрывает хотя бы от того, что потери несут ее ключевые оппоненты — США, Япония, Южная Корея и др. Их потери не фатальны, и они не конвертируются автоматически в дивиденды для Пхеньяна. Но у Запада появился куда более опасный противник, который превратился для него в главного «мирового злодея», прикрыв своей гигантской тенью КНДР. Не исключено, что в отношениях с Россией Северная Корея попробует добиться тактических выгод. Например, давление Запада может стимулировать Москву закрыть глаза на поставки нефти своему соседу, трудоустройство корейских рабочих, приток валютной выручки, доступ к промышленным товарам и т.п. РФ вряд ли будет увлекаться подобным сотрудничеством. Все-таки она была соавтором ограничительных мер СБ ООН в ответ на ракетно-ядерную программу Пхеньяна. Но определенные допуски в российской политике вполне возможны. Они также были возможны и в политике Китая.

Для большинства российских соседей конфликт Москвы и Киева открывает широкие возможности. Как именно они воспользуются ими, покажет время. Однако всем им следует иметь в виду сценарий возможной эскалации на уровень военного столкновения РФ и НАТО — такое столкновение может обнулить многие выгоды, о которых шла речь.

Автор — программный директор клуба «Валдай»

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