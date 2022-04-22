Япония впервые с 2003 года назвала южные Курилы «незаконно оккупированными» Россией

Япония впервые за 19 назвала южные Курилы «незаконно оккупированной» Россией территорией. Это стало известно 22 апреля после представления японским министерством иностранных дел ежегодного доклада на заседании правительства.

Такая формулировка содержится в «Синей книге по дипломатии», предназначенной для документирования важных вехи во внешней политике страны. Каждый год 22 апреля документ представляется главой МИД Японии на заседании кабинета министров.

«Впервые за 19 лет мы четко заявили, что северные территории были незаконно оккупированы Россией, и мы четко обозначили нашу жесткую позицию», — приводит телеканал NHK цитату из документа.

Глава внешнеполитического ведомства Японии Ёсимаса Хаяси в предисловии к документу охарактеризовал происходящее в мире как эпоху конкуренции между Китаем и Америкой и межгосударственной конкуренции. Она пришла на смену, по его мнению, временам, когда США принадлежала роль государства, на основе политической и военной мощи которого лежали «глобальная стабильность и процветание».

«Синяя книга по дипломатии» публикуется министерством иностранных дел Японии ежегодно с 1957 года. Этот документ — своего рода справочник о дипломатической ситуации в стране и ее перспективах, о положении Японии в мире.

О намерении Японии вернуть в употребление фразу об «оккупированных Россией» островах стало известно в конце марта. Тогда источники агентства Kyodo сообщали, что правительство вернет в «Синюю книгу по дипломатии» за 2022 год резкую формулировку о принадлежности Курил.

21 марта Россия отказалась от переговоров с Японией по мирному договору. В качестве ответной меры на действия Токио российская сторона прекратила безвизовые поездки японских граждан на Южные Курилы и вышла из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на этих островах. Кроме того, Россия блокирует продление статуса Японии в качестве партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.

На следующий день, 22 марта, эксперт Центра комплексного китаеведения и региональных проектов МГИМО Анна Киреева рассказала «Известиям», что возвращение к диалогу о мирном договоре между Москвой и Токио возможно лишь после отмены Японией санкций против РФ.

Как прокомментировала ситуацию официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, недружественная политика Японии по отношению к России является причиной невозможности обсуждения подписания мирного договора Москвы и Токио.

По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирный договор. Основной загвоздкой в достижении договоренностей являются притязания Токио на Южные Курилы. Япония до сих пор называет острова Кунашир, Итуруп и ряд территорий Малой Курильской гряды своими северными территориями, хотя по итогам Второй мировой войны они перешли СССР.