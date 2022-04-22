Росавиация рекомендовала авиакомпаниям быть готовыми к полетам без GPS

Росавиация дала указание авиакомпаниям начать подготовку летчиков к рейсам без применения американской глобальной навигационной спутниковой системы (GPS). Такие меры принимаются из-за ее возможного отключения и «глушения» сигналов GPS, а также спуфинг-атак, о чем «Известия» узнали в пятницу, 22 апреля.

Гендиректору «Госкорпорации по организации воздушного движения» Игорю Моисеенко и начальникам межрегиональных территориальных управлений агентства пришло письмо с рекомендациями замглавы Росавиации Дмитрия Ядрова. Они адресовали документ руководителям авиакомпаний. С копией этих указаний ознакомились «Известия».

Росавиация дала поручение «Госкорпорации по ОрВД» оказывать помощь экипажам летательных аппаратов при отключении GPS. Пилоты получили рекомендацию немедленно уведомлять авиадиспетчеров о сбоях, ухудшении и аномальной работе GPS и связанной с ней авионики.

Помимо этого, ведомство рекомендует перевозчикам оценивать риски и ограничения, обусловленные неполадками в работе навигационных приборов и бортовых систем, использующих систему GPS. Им также посоветовали провести с экипажами дополнительные занятия, чтобы отработать действия при сбоях в работе спутниковых систем навигации.

Ядров в письме объяснил, что рекомендации обусловлены получением информации от европейского авиарегулятора 17 марта. Согласно сообщению, после 24 февраля участились случаи «глушения» и возможной подмены сигналов GPS (спуфинг).

Они наблюдались на различных этапах полетов в районе Калининградской области, вблизи стран бассейна Балтийского моря, в восточной части Финляндии, в Черном море, в районе Восточного Средиземноморья, Израиля, Кипра, Ливана, Сирии, Турции и северной части Ирака, сказано в бюллетене «Агентства ЕС по безопасности полетов» (EASA).

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«ГЛОНАСС не догонят: Росавиация готовит авиакомпании к полетам без GPS»