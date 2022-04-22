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Боксер Абдугофуров показал свою подготовку к поединку с Чудиновым

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Один из самых профессиональных боксеров Узбекистана Азизбек Абдугофуров показал в пятницу, 22 апреля, «Известиям», как он отрабатывает приемы во время подготовки к поединку с российским бойцом, обладателем пояса WBA Gold во втором среднем весе Федором Чудиновым.

На кадрах можно увидеть, как Абдугофуров оттачивает серию боксерских ударов.

Ранее, 21 апреля, российский боксер-профессионал Дмитрий Кудряшов дал прогноз на исход главного поединка суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 29 апреля. На ринг выйдут Чудинов и Абдугофуров. Он отметил, что предстоит непростой бой. Кудряшов напомнил, что Абдугофуров выигрывал у брата Федора — Дмитрия Чудинова.

Главные поединки суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоятся 29 апреля в «Вегас Сити Холле». Зрители РЕН ТВ смогут увидеть турнир «Бойцовского клуба» в прямом эфире 29 апреля в 23:15 мск.

В соглавном бою на ринг выйдут последний чемпион М-1 Global Хадис Ибрагимов и белорусский чемпион по тайскому боксу Петр Романкевич. Также боксер Максим Бабанин выступит против Евгения «Молекулы Ада» Орлова.

Билеты на турнир доступны на сайте «Концерт.ру».

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