Врач дала советы по защите ребенка от ОРВИ при переменчивой весенней погоде

Педиатр НМИЦ здоровья детей Минздрава России Анастасия Полякова дала советы родителям о том, как защитить ребенка от ОРВИ при переменчивой погоде весной, поскольку в это время повышается риск развития острых респираторных заболеваний.

В беседе с «РИА Новости» в пятницу, 22 апреля, специалист посоветовала родителям выбирать для детей верхнюю одежду и обувь из водоотталкивающих материалов, так как промокшие ноги повышают риск заболеть, не забывать про шапку, закрывающую уши, потому что резкий ветер даже при температуре в +10…+12 градусов быстро охлаждает.

По словам педиатра, весна — один из пиковых сезонов ОРВИ. На колебания заболеваемости в течение года оказывают влияние очень многие факторы, в том числе и метеорологические.

«Снизить риск острых респираторных заболеваний можно, одевая детей по погоде. Малыш в коляске должен быть одет теплее того ребенка, который во время прогулки много двигается», — рассказала Полякова.

Она уточнила, что проверенное временем правило — одеть ребенка так же, как и маму, только с добавлением еще одного слоя одежды. Врач отметила, что если ребенок очень активный, катается с горки и бегает по площадке, то в теплой одежде он быстро перегреется. В этом случае одевать его надо на один тонкий слой меньше, чем у взрослого, пишет «Газета.Ru».

Педиатр напомнила, что время от времени родителям нужно проверять, насколько комфортно ребенок чувствует себя на прогулке. Холодный нос, щеки или даже пальцы — это нормально. А вот холодная или наоборот мокрая спина под одеждой означает, что ребенок одет не по погоде, отмечает телеканал «360».

11 апреля в Роспотребнадзоре сообщили, что в Москве заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже эпидпорога. По данным ведомства, среди совокупного населения Москвы и среди взрослых граждан старше 15 лет заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже эпидпорога на 63,9% и 40,4% соответственно. При этом отмечается, что в городе наблюдается незначительный рост заболеваемости среди детей до шести лет, пишет НСН.

В феврале главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников перечислил меры, которые необходимо соблюдать переболевшим ОРВИ, чтобы вернуться в форму.

По его словам, выздоровление после ОРВИ наступает через 5–7 дней, а в ряде случаев — уже через три дня, однако независимо от тяжести течения заболевания, вирус истощает организм. Даже по окончании болезни может наблюдаться быстрая утомляемость и остаточные катаральные явления. Поэтому необходимо соблюдать щадящий режим и не перегружать организм, давая ему возможность восстанавливаться.