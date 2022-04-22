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Росавиация рекомендовала пилотам подготовиться к полетам без использования GPS

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Руководство российской авиации посоветовало компаниям быть готовыми к полетам без GPS. Такая информация следует из письма замглавы Росавиации Дмитрия Ядрова гендиректору «Госкорпорации по организации воздушного движения» Игорю Моисеенко и начальникам межрегиональных территориальных управлений агентства. Документ есть в распоряжении редакции.

ГЛОНАСС не догонят: Росавиация готовит авиакомпании к полетам без GPS
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Согласно обращению, самолеты во время планирования полетов должны быть готовы выполнять все процедуры взлета и посадки, которые не связаны с использованием спутникового сигнала. Кроме того, экипажи должны уметь использовать дублирующие средства воздушной навигации.

Также сообщается, что пилотам рекомендовано следить за положением воздушного судна с помощью традиционных навигационных средств, если полет выполняется в непосредственной близости от ряда районов, проверять доступность радиотехнических средств, которые имеют большое значение для полета по конкретному маршруту и заходу на посадку.

Ядров подчеркнул, что рекомендации связаны с информацией о том, что после 24 февраля участились случаи «глушения» и возможной подмены сигналов GPS. Их заметили на различных этапах полетов в районе Калининградской области, вблизи стран бассейна Балтийского моря, в восточной части Финляндии, в Черном море, в районе Восточного Средиземноморья, Израиля, Кипра, Ливана, Сирии, Турции и северной части Ирака.

В «Аэрофлоте», S7 Airlines, «России», «ИрАэро» и «Победе» сообщили «Известиям», что пилоты после 24 февраля не фиксировали помех и сбоев GPS, докладов о проблемах в работе системы не поступало.

Официальный представитель «Уральских авиалиний» Вера Гасникова пояснила, что сигнал GPS и раньше мог пропадать, какого-то значительного увеличения этих случаев в компании не отметили.

Источник «Известий» в Росавиации отметил, что просьба носила рекомендательный характер и от перевозчиков не требовалось обратной связи.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«ГЛОНАСС не догонят: Росавиация готовит авиакомпании к полетам без GPS»

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