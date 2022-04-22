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В России предложили создать стандарты классов жилья

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В России предложили разработать и утвердить классы жилья, ограничив их количество и прописав четкие параметры. Инициатива изложена в письме члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, руководителя рабочей группы президиума генсовета партии «Единая Россия» по защите прав дольщиков Александра Якубовского в Минстрой, «Дом.РФ» и Федеральную антимонопольную службу (ФАС). С копией документа ознакомились «Известия» в пятницу, 22 апреля.

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Как отмечено в письме, сегодня в России не существует четких прописанных и утвержденных параметров классов новостроек, за исключением «стандарта», условия отнесения к которому определены Минстроем. Девелоперы самостоятельно определяют, к какому классу отнести проект и как его позиционировать в рекламной кампании.

Зачастую покупатели первичного жилья оказываются обмануты из-за недобросовестной рекламы, которую используют девелоперы, отмечено в письме. Покупая квартиру в строящемся доме «комфорт-класса», «бизнес» или даже «элит», покупатели могут получить тот же «стандарт», только по заметно большей цене, рассказал «Известиям» Александр Якубовский.

«Мы фиксируем рост жалоб граждан, которые были введены в заблуждение рекламой жилых комплексов, причисляемых застройщиками к той или иной категории, но не соответствующих по качеству ожиданиям покупателя», — добавил он.

В случае реализации инициативы каждый потенциальный покупатель, увидев рекламу, был бы уверен, жилье с какими характеристиками он приобретает, отмечено в письме. Также стандарты позволят пресечь недобросовестную конкуренцию между девелоперами, повысив как качество реализуемых проектов, так и создав здоровую конкурентную среду, указано в документе.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Что включено: в России предложили создать стандарты классов жилья»

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