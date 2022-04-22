Эксперты спрогнозировали появление Фонда защиты инвестиций физлиц в РФ

У профучастников рынка ценных бумаг сейчас вряд ли будут свободные средства для формирования системы гарантирования инвестиций физлиц, заявили «Известиям» в Центробанке РФ в пятницу, 22 апреля.

В регуляторе добавили, что критерии страховки вроде размера гарантированного возмещения и порядка уплаты взносов должны определить участники такой системы — исходя из их нынешнего финансового положения и конъюнктуры рынка.

Опрошенные «Известиями» профучастники рынка отметили: соответствующий законопроект сейчас активно обсуждается и вскоре может быть принят, но система гарантирования инвестиций граждан вряд ли заработает в этом году.

При создании фонда по аналогии с Агентством по страхованию вкладов (АСВ) нужно учитывать, что основной удар примут на себя крупные банки, у которых наибольшее число клиентов, рассказал руководитель управления развития клиентского сервиса группы «Финам» Дмитрий Леснов.

Сейчас на фоне сложностей кредитные организации могут отказаться от этой идеи, поскольку лишние расходы при формировании фонда им ни к чему, пояснил он.

«В ситуации геополитической напряженности, когда цены биржевых активов сильно снизились и торговые обороты по клиентским счетам упали, а уровни прибыли профучастников ушли на существенно низкие уровни, вряд ли кто-то поддержит идею создания страхового фонда, который потребует дополнительных денежных издержек», — согласилась аналитик «Фридом Финанс» Елена Беляева.

Создание фонда в этом году маловероятно, однако важно то, что законом уже может быть предусмотрена возможность его формирования, отметил глава НАУФОР Алексей Тимофеев, проинформировав, что соответствующий законопроект сейчас прошел первое чтение в Госдуме и готовится ко второму.

В целом на создание системы гарантирования инвестиций может потребоваться три-пять лет, оценили эксперты.

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«Бесценные бумаги: фонд защиты инвестиций заработает через 3–5 лет»