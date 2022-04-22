Прямой эфир

Росавиация призвала авиаперевозчиков подготовиться к полетам без GPS

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Руководство авиаотрасли России попросило перевозчиков подготовиться к полетам без GPS. Письмо с такими рекомендациями замглавы Росавиации Дмитрий Ядров направил гендиректору «Госкорпорации по организации воздушного движения» Игорю Моисеенко и начальникам межрегиональных территориальных управлений агентства. Те адресовали его руководителям авиакомпаний. С копиями документов ознакомились «Известия». Несколько перевозчиков подтвердили получение документа.

Рейс в кейс: авиакомпании перейдут на российскую систему бронирования
С какими проблемами могут столкнуться перевозчики

Согласно письму, экипажи на этапе планирования полетов должны быть готовы к выполнению стандартных процедур взлета и захода на посадку, не связанных с применением спутникового сигнала, и использованию дублирующих средств воздушной навигации.

Пилотам рекомендовано контролировать положение самолетов с помощью традиционных навигационных средств при выполнении полетов в непосредственной близости от ряда районов, проверять доступность радиотехнических средств, имеющих решающее значение для полета по заданному маршруту и заходу на посадку.

В письме Ядров пояснил, что рекомендации связаны с информацией европейского авиарегулятора от 17 марта. Согласно сообщению, после 24 февраля участились случаи «глушения» и возможной подмены сигналов GPS (спуфинг). Они наблюдались на различных этапах полетов в районе Калининградской области, вблизи стран бассейна Балтийского моря, в восточной части Финляндии, в Черном море, в районе восточного Средиземноморья, Израиля, Кипра, Ливана, Сирии, Турции и северной части Ирака, сказано в бюллетене «Агентства ЕС по безопасности полетов» (EASA).

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«ГЛОНАСС не догонят: Росавиация готовит авиакомпании к полетам без GPS»

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022