Кирби опроверг возможность проведения ВМС США операций в Черном море

Военно-морские силы США (ВМС США) не намерены проводить операции в Черном море. Такое заявление сделал 21 апреля официальный представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге, трансляцию которого вел You-Tube-канал PBS NewsHour.

В разговоре с журналистами Кирби подчеркнул, что ВМС США не планируют проводить какие-либо мероприятия в Черном море, в том числе направленные на деблокирование украинских портов.

«Если вы спрашиваете, собираются ли военно-морские силы США участвовать в операциях на Черном море, то ответ — нет», — сказал Кирби.

21 апреля Пентагон заявил о том, что отказывается участвовать в возможной эвакуации мирных жителей Мариуполя.

30 марта президент США Джо Байден заявил, что не станет принимать такие решения о военной помощи Украине, которые бы привели к прямой военной конфронтации США с РФ. Белый дом также заявил, что не может пока рассуждать ни о какой конкретике в плане возможных гарантий безопасности США Украине.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных власти Донецкой и Луганской народных республик попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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