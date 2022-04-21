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Мишустин освободил Федулова от должности замглавы Минэкономразвития РФ

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Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Владислава Федулова от должности замминистра экономического развития РФ. Распоряжение подписано главой правительства 20 апреля.

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«Освободить Федулова Владислава Викторовича от должности заместителя министра экономического развития Российской Федерации по его просьбе», — сказано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Владислав Федулов окончил Московский университет потребительской кооперации по специальности «экономист» в 2000 году.

С 1995 года работал м. н. с., заместителем начальника отдела, начальником отдела ФГУП «Научно-исследовательский центр экономических преобразований».

С 2002 года занимал различные должности в коммерческих компаниях и госорганах, в том числе в Счетной палате, аппарате правительства РФ и фонде «Центр стратегических разработок — Регион».

С 2012 по 2020 год Федулов возглавлял департамент информационных технологий и связи правительства РФ.

В апреле 2020 года был назначен замминистра экономического развития. На этом посту он курировал вопросы цифровой трансформации и развития цифровой экономики.

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