Мишустин освободил Федулова от должности замглавы Минэкономразвития РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Владислава Федулова от должности замминистра экономического развития РФ. Распоряжение подписано главой правительства 20 апреля.

«Освободить Федулова Владислава Викторовича от должности заместителя министра экономического развития Российской Федерации по его просьбе», — сказано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Владислав Федулов окончил Московский университет потребительской кооперации по специальности «экономист» в 2000 году.

С 1995 года работал м. н. с., заместителем начальника отдела, начальником отдела ФГУП «Научно-исследовательский центр экономических преобразований».

С 2002 года занимал различные должности в коммерческих компаниях и госорганах, в том числе в Счетной палате, аппарате правительства РФ и фонде «Центр стратегических разработок — Регион».

С 2012 по 2020 год Федулов возглавлял департамент информационных технологий и связи правительства РФ.

В апреле 2020 года был назначен замминистра экономического развития. На этом посту он курировал вопросы цифровой трансформации и развития цифровой экономики.