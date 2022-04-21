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Кенкерли назвал Бабанина фаворитом предстоящего поединка с Орловым

Боец Кенкерли о поединке Бабанина с Орловым: фаворит — мастер международного класса по боксу Бабанин
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Боксер Максим Бабанин — фаворит в бою с Евгением Молекула Ада Орловым. Такую точку зрения высказал в четверг, 21 апреля, чемпион России по армейскому рукопашном бою Эльдар Кенкерли.

«Я скажу, конечно, фаворит — мастер международного класса по боксу Максим Бабанин. Но соперник у него тоже будет не из легких, и если Орлов будет сильно включаться (все-таки опыт большой, хоть и возрастной боксер), Бабанину придется напрячься. Но, конечно, я считаю, что фаворит в этом поединке — явно Максим Бабанин», — подчеркнул он.

Ранее в этот же день Бабанин поделился с «Известиями» своими ожиданиями от предстоящего боя с кикбоксером Орловым. Он намерен биться, не настраиваясь на «сильный удар», но посоветовал Молекуле Ада подойти к поединку в своей лучшей форме, потому что тому будет тяжело.

Поединки суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоятся 29 апреля в «Вегас Сити Холле». Зрители РЕН ТВ смогут увидеть турнир «Бойцовского клуба» в прямом эфире 29 апреля в 23:15 мск.

В главном бою вечера встретятся обладатель пояса WBA Gold во втором среднем весе Федор Чудинов и боксер Узбекистана Азизбек Абдугофуров. Романкевич и Ибрагимов встретятся в соглавном бою. Также боксер Максим Бабанин выступит против Евгения Молекулы Ада Орлова.

Увидеть очередную суперсерию «Бойцовского клуба» можно вживую. Уже открыта продажа билетов. Купить их можно на сайте «Концерт.ру».

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