Прямой эфир
Мир
Си Цзиньпин указал на неприемлемость односторонних санкций
Мир
В МИД Турции затруднились назвать сроки встречи Путина и Зеленского
Мир
В Германии расследуют более 200 дел по притеснению русскоязычных
Мир
Зеленский заявил о готовности обменять пленных россиян на украинцев в Мариуполе
Мир
Голосование Генассамблеи ООН по вопросу вето состоится 26 апреля
Экономика
Минприроды оценило необходимые на развитие экотуризма траты почти в 1 млрд рублей
Общество
В Москве продлят работу метро и МЦК в пасхальную ночь
Мир
Байден выступит с заявлением по ситуации вокруг Украины 21 апреля
Мир
Израиль нанес два авиаудара и обстрелял КПП на территории сектора Газа
Армия
Осенью Россия начнет серийные поставки ракеты «Сармат» в свои войска
Мир
Причиной эвакуации Капитолия стали парашютисты армии США

Бабанин спрогнозировал тяжелый бой для Орлова

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский боксер Максим Бабанин поделился с «Известиями» своими ожиданиями от предстоящего боя с кикбоксером Евгением Орловым.

«Это бокс и супертяжелый вес, поэтому тут может быть всё — и быстрый бой, и затянувшийся. Не буду настраиваться на сильный удар или lucky punch, буду боксировать и делать свою работу. Для нас в супертяжелом весе досрочная победа — это хороший результат. Если увижу, что попал, и он поплыл, то я, конечно же, добью его», — отметил спортсмен.

Раза два и готов: как Дацик вышел в финал Гран-при тяжеловесов
Рыжий Тарзан легко победил титулованного бразильца Сауло Кавалари, Тимур Никулин и Дмитрий Бикрев устроили рубку

Он также добавил, что намерен работать в ринге на комфортной для себя дистанции. Кроме того, Бабанин не смог не обратить внимание на прозвище Орлова — Молекула Ада.

«Устрашающее прозвище, уже переживаю, боюсь. Даже не знаю, как буду с ним боксировать. Хочу сказать, чтобы он к этому бою подошел в своей самой лучшей форме, потому что ему будет тяжело», — заключил боксер.

Главным событием турнира, который пройдет 29 апреля, станет бой Федор Чудинов – Азизбек Абдугофуров.

Увидеть очередную суперсерию «Бойцовского клуба» можно вживую. Уже открыта продажа билетов. Купить их можно на сайте Concert.ru.

Ранее, 16 апреля, российский боец Вячеслав Дацик нокаутировал бразильца Сауло Кавалари в первом раунде на турнире PRAVDA. Поединок был коротким. Бразильский боец не успел размяться в ринге, как чуть не улетел за канаты после удара Дацика. В итоге россиянин победил техническим нокаутом.

Дацик вышел в финал Гран-при тяжеловесов, где встретится с Дмитрием Кудряшовым или Вагабом Вагабовым, которые встретятся на ринге в июне.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022