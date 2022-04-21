Бабанин спрогнозировал тяжелый бой для Орлова

Российский боксер Максим Бабанин поделился с «Известиями» своими ожиданиями от предстоящего боя с кикбоксером Евгением Орловым.

«Это бокс и супертяжелый вес, поэтому тут может быть всё — и быстрый бой, и затянувшийся. Не буду настраиваться на сильный удар или lucky punch, буду боксировать и делать свою работу. Для нас в супертяжелом весе досрочная победа — это хороший результат. Если увижу, что попал, и он поплыл, то я, конечно же, добью его», — отметил спортсмен.

Он также добавил, что намерен работать в ринге на комфортной для себя дистанции. Кроме того, Бабанин не смог не обратить внимание на прозвище Орлова — Молекула Ада.

«Устрашающее прозвище, уже переживаю, боюсь. Даже не знаю, как буду с ним боксировать. Хочу сказать, чтобы он к этому бою подошел в своей самой лучшей форме, потому что ему будет тяжело», — заключил боксер.

Главным событием турнира, который пройдет 29 апреля, станет бой Федор Чудинов – Азизбек Абдугофуров.

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Ранее, 16 апреля, российский боец Вячеслав Дацик нокаутировал бразильца Сауло Кавалари в первом раунде на турнире PRAVDA. Поединок был коротким. Бразильский боец не успел размяться в ринге, как чуть не улетел за канаты после удара Дацика. В итоге россиянин победил техническим нокаутом.

Дацик вышел в финал Гран-при тяжеловесов, где встретится с Дмитрием Кудряшовым или Вагабом Вагабовым, которые встретятся на ринге в июне.