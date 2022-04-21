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Диетологи рассказали о пользе ежедневного употребления шоколада

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Если есть шоколад каждый день, то можно снизить уровень стресса и улучшить здоровье сердца. Об этом 19 апреля порталу EatThisNotThat рассказали диетологи Кортни Д’Анджело и Триста Бест.

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«В темном шоколаде есть антиоксиданты, которые могут улучшить кровообращение в сердце, снизить риск образования тромбов и даже снизить кровяное давление. Кроме того, здоровые отношения с шоколадом могут снизить риск инсульта и сердечных заболеваний», — утверждают специалисты.

По их словам, такие полезные свойства темный шоколад приобрел за счет высокого содержания какао, богатого антиоксидантами, в том числе флавоноидами. Благодаря этим компонентам темный шоколад помогает снизить уровень стресса и тревожности, а также избавить от депрессии. А содержащийся в шоколаде магний благотворно влияет на работу мозга.

Однако в то время как темный шоколад содержит много полезных питательных веществ, более обработанный шоколад, такой как молочный или белый, состоит в основном из добавленного сахара. Употреблять такой шоколад в больших количествах вредно.

«Определенные виды шоколада могут быть источником пустых калорий, а это означает, что ваш организм в основном получает калории и очень мало витаминов, минералов или фитонутриентов. Пустые калорийные продукты могут способствовать увеличению веса, а когда они приготовлены с добавлением сахара, они также могут привести к усилению тяги к пище», — пояснили диетологи.

Ранее, в феврале, диетолог Елена Соломатина рассказала о полезных свойствах какао. Этот напиток, как отметила врач, крайне полезен для сердца и сосудов благодаря содержащимся в нем антиоксидантам и магнию. Какао помогает в профилактике тромбоза, инфаркта и инсульта. Кроме того, улучшает работу мозга, борется с холестериновыми бляшками и помогает при повышенном давлении. Еще одно преимущество какао в отсутствии побочных эффектов, поскольку напиток не вызывает зависимости.

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