Отдохнуть в Крыму на майские праздники собираются 2% россиян

Поехать в Крым на майские праздники собираются 2% россиян. Об этом 21 апреля сообщило ИА «Крыминформ» со ссылкой на Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

55% россиян собираются провести предстоящие майские каникулы дома. По данным ВЦИОМа, с 2019 года доля «домоседов» среди россиян снизилась на 8%.

На те же 8% за прошедший год выросла доля россиян, которые планируют провести праздники на даче, теперь показатель составляет 42%.

Внутренний туризм предпочитают еще 8% опрошенных.

Менее популярным пунктом назначения — для 3% россиян — стало Черноморское побережье Кавказа, а поехать в Крым на майские каникулы собираются всего 2% респондентов.

Те, кто планирует отдыхать на майские праздники, а это 70% опрошенных, считают, что им удастся это сделать: 34% рассчитывают полностью восстановить свои силы, а частично — 36%. Отмечается, что наиболее оптимистичного прогноза на выходные придерживаются молодые люди от 18 до 24 лет, они составляют 84%, а также жители Москвы и Санкт-Петербурга, составляющие 81%. Надеются хорошо отдохнуть и 79% россиян, планирующих провести майские праздники на даче, однако среди «домоседов» эта доля ниже — 64%. 27% россиян уверены, что отдохнуть на предстоящих каникулах у них не получится.