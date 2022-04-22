Россия вошла в десятку стран с наибольшим потреблением куриных яиц

Потребление куриных яиц в России на душу населения за последние 12 лет увеличилось на 23 шт. и достигло 308 шт., или 17 кг в год. Кроме того, РФ заняла седьмое место в десятке стран-лидеров по потреблению этого продукта на человека в год. Об этом говорится в сообщении Россельхозбанка, которое поступило в редакцию «Известий» в пятницу, 22 апреля.

Эксперты Россельхозбанка изучили рынок яиц и обозначили основные тренды в преддверии Пасхи. Международная статистика ведется в килограммах, средний вес одного яйца составляет примерно 55 г.

Выяснилось, что наибольшее количество яиц потребляют в Гонконге — 27 кг, в Китае — 21 кг, в Японии, Мексике и Нидерландах — по 20 кг, в Малайзии и Люксембурге — по 18 кг, в США, Аргентине, Парагвае, Канаде — по 16 кг.

Производство яиц в России в 2021 году составило 44,9 млрд шт. Оно примерно равно потреблению, а объемы импорта и экспорта незначительны. Фермерские хозяйства занимают относительно высокую долю в производстве яиц — 18%, а в целом в производстве агропромышленного комплекса (АПК) их доля составляет 15,4%.

Рекордсменом по производству яиц является Ленинградская область, где в прошлом году произвели 3,5 млрд яиц, что на 9% больше, чем в 2020 году. Среди лидеров по производству — Ярославская, Белгородская, Свердловская и Челябинская области. Отмечается, что исторически яичные птицефабрики строились около крупных центров потребления, в районах производства сырья — зерновых и масличных культур — для корма птицы.

«В текущем году у России есть все шансы подняться в рейтинге по потреблению — в США и ЕС распространяется птичий грипп, и снижение производства яиц в этих странах может составить не менее 10%», — заявил руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка (ЦОЭ) Андрей Дальнов.

Он связал перспективы российского рынка с развитием индустрии гостеприимства (HoReCa) и стремлением населения употреблять более здоровую и питательную пищу. По прогнозам ЦОЭ, к 2025 году уровень внутреннего потребления может достичь 320 яиц в год.

В долгосрочной перспективе мировое потребление яиц будет также расти. У России есть необходимые ресурсы для наращивания производства и экспорта продуктов переработки яиц: жидких яиц, яичного порошка, замороженных продуктов. За прошлый год поставки сушеных яичных желтков и других продуктов переработки на экспорт выросли на 48%, до $4 млн.

Эксперты указывают, что спрос на яйца носит сезонный характер, в преддверии Пасхи и в течение пасхальной недели продажи яиц стабильно возрастают, поскольку потребители используют яйца для выпечки и окрашивания пасхальных яиц. Качественные куриные яйца от ведущих российских ферм можно купить онлайн с доставкой на дом на платформе «Свое Родное», объединяющей более 7 тыс. фермеров из разных регионов России.

Ранее, 18 апреля, в Telegram-канале подмосковного Минсельхоза сообщалось, что стоимость кулича весом 400–500 г в сетевых магазинах в Московской области в этом году будет начинаться от 290 рублей, а на праздничных ярмарках — от 150 рублей. Кулич на заказ российского производства будет стоить порядка 100 рублей за 100 г. Импортные куличи обойдутся в 1 тыс. рублей и более.