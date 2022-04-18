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В подмосковных магазинах пасхальные куличи будут стоить от 290 рублей

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Стоимость обычного кулича весом 400–500 г в сетевых магазинах в Московской области будет начинаться от 290 рублей, а на праздничных ярмарках — от 150 рублей. Об этом сообщили в Telegram-канале министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

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«Кулич на заказ с индивидуальным оформлением отечественного производства будет стоить порядка 100 рублей за 100 г (вес варьируется от 200 г до 1,5 кг). Импортные куличи стоят от 1 тыс. рублей и более», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

В ведомстве отметили, что все больше покупателей предпочитают заказывать уже готовые изделия, поскольку это экономит время.

«Кулич можно приготовить и самому. Жителям региона приготовление домашнего кулича по классическому рецепту в среднем обойдется в 550 рублей. Стоимость десятка яиц — в среднем 85 рублей. Как правило, за неделю до Пасхи цена увеличивается не более чем на 5–10%», — добавили в пресс-службе.

Дополнительные затраты потребуются на украшение, уточняет телеканал «360».

Ранее, 14 апреля, патриарх Иерусалимский Феофил III поддержал миссию Фонда Андрея Первозванного (ФАП) по принесению Благодатного огня в Россию к Пасхе на встрече с председателем попечительского совета ФАП Владимиром Якуниным.

Кроме того, по традиции накануне Пасхи патриарх Иерусалимский Феофил III прочитает молитву о мире на Святой Земле и во всех точках Земли, где продолжаются конфликты.

В 2022 году Пасха будет отмечаться 24 апреля.

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