С трудностями при безналичной оплате товаров и услуг столкнулись 33% россиян

С трудностями при безналичной оплате товаров и услуг, из-за которых платежи не проходили, сталкивались 33% россиян, следует из данных аналитического центра НАФИ, с которыми ознакомилась редакция «Известий» в четверг, 21 апреля.

Чаще проблемы возникали при оплате банковской картой на месте продажи — у 26% респондентов, реже при оплате заказов через сайт — у 20% опрошенных.

С трудностями при оплате товаров и услуг сталкивались прежде всего молодые люди от 18 до 35 лет: 37% мужчин против 29% женщин.

«Можно говорить, что сбои наблюдаются из-за ухода [систем мобильных платежей] Apple Pay и Google Pay. Люди пытались интегрировать карты «Мир» в эти платежные системы. Их сначала включили, а потом исключили из обслуживания», — рассказали «Известиям» в НАФИ.

В организации подчеркнули: доля россиян, которые предпочитают оплачивать товары и услуги безналичным путем, пока не сократилась, она остается на уровне 68%. По сравнению с 2021 годом это ниже на 4 п.п.: в прошлом году их было 72%.

Аналитический центр провел опрос населения в апреле, в нем участвовало 1,6 тыс. человек от 18 лет.

Как сообщали «Известиям» в банках, объем C2B-платежей (от физлиц юрлицам) через систему быстрых платежей (СБП) Банка России в марте 2022 года увеличился примерно на 10–70% в зависимости от кредитной организации.

После введения новых санкций в феврале-марте 2022 года платежные сервисы Apple Pay и Google Pay были вынуждены уйти из России, что несколько затормозило рынок безналичных платежей, рассказала тогда директор Делобанка Ирина Кузьмина. Однако бизнес быстро переориентировался и стал предлагать оплату с помощью куайринга — по QR-коду через СБП, сказала она.

С 10 марта Visa и Mastercard прекратили сотрудничать с российскими банками в связи с проведением специальной операции РФ в Донбассе. «Пластик» с этими платежными системами продолжает работать в России, однако проводить токенизированные операции через Apple Pay и Google Pay теперь невозможно. 25 марта в Apple сообщили, что прекращают обслуживание карт «Мир» в Apple Pay.

Национальный «пластик» по-прежнему можно подвязать к MirPay, Samsung Pay и SberPay, но сервисы работают только на смартфонах с Android. Для пользователей iPhone СБП на данный момент — единственная возможность делать платежи с помощью смартфона, без использования «пластика».

Санкции против России были введены рядом стран, после того как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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